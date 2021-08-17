В грозовом небе под Калининградом появилось «лицо Бога»

Просвет не исчезал довольно долго. Фото: Адриана РОМАНОВА.

Этот снимок калининградка Адриана Романова сделала в понедельник, 16 августа, в Неманском районе. Если точнее - в окрестностях поселка Лесное. В огромной дождевой туче вдруг появилось «окно», сквозь которое на землю упали лучи солнца.

- Это «окно» довольно долго не закрывалось и не менялось почти, минут 8. Туча смещалась на северо-восток, а просвет все оставался, - рассказала Адриана.

Наиболее впечатлительные калининградцы разглядели в светлом силуэте на небе «лицо Бога». Метеорологи оказались более сдержанны в оценках.

- Это полосы падения осадков и просвет в кучево-дождевой облачности, - подписали фото в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».