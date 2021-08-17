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Клуб любознательных17 августа 2021 14:02

В грозовом небе под Калининградом появилось «лицо Бога»

Потрясающий снимок произвел фурор в соцсетях
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Просвет не исчезал довольно долго.

Просвет не исчезал довольно долго.

Фото: Адриана РОМАНОВА.

Этот снимок калининградка Адриана Романова сделала в понедельник, 16 августа, в Неманском районе. Если точнее - в окрестностях поселка Лесное. В огромной дождевой туче вдруг появилось «окно», сквозь которое на землю упали лучи солнца.

- Это «окно» довольно долго не закрывалось и не менялось почти, минут 8. Туча смещалась на северо-восток, а просвет все оставался, - рассказала Адриана.

Наиболее впечатлительные калининградцы разглядели в светлом силуэте на небе «лицо Бога». Метеорологи оказались более сдержанны в оценках.

- Это полосы падения осадков и просвет в кучево-дождевой облачности, - подписали фото в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».