. Фото: предоставлено очевидцем

Жители поселка Холмогоровка нашли во дворе своего дома богомола. Об этом они рассказали «Комсомолке».

- Дети гуляли во дворе и на мусорном баке заметили богомола. Визжали, кричали. Мы с мужем подошли – действительно богомол! Мы были в шоке, впервые такого увидели, - рассказывает Виктория, жительница Холмогоровки.

Оставить дома чудо-насекомое девушка не отважилась. Впрочем, желающий забрать себе богомола нашелся быстро. Это был мужчина, который увлекается энтомологией и содержит богомолов дома. У него были две самки и три самца. Теперь в их дружной компании прибавление.

Ранее сообщалось, что нескольких богомолов нашли в поселках Краснолесье и Смирново Нестеровского района. Этот вид насекомых в Калининградской области ранее не встречался.

- Богомолы – это более южный вид, но по последним данным он расширяет свой ареал на север. На территории нашего региона найден впервые. Интересно, что они попали в наши края и дали потомство. Переживут ли они зиму, и встретим ли мы их в следующем году? Будем наблюдать, - говорит директор Виштынецкого экомузея Алексей Соколов.