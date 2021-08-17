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Общество17 августа 2021 14:23

В Калининграде задержали 18-летнего фальшивомонетчика

Поддельные купюры парень приобрел в даркнете
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали 18-летнего жителя одного из городов области, который сбывал фальшивые деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек приобрел в даркнете партию поддельных купюр и расплатился фальшивой 5-тысячной купюрой в табачной палатке. Оперативники изъяли банкноту, эксперты подтвердили, что она фальшивая.

При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии сотрудники полиции задержали подозреваемого. В результате обыска на съемной квартире полицейские изъяли оставшиеся 4 поддельные купюры.

Заведены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Расследование продолжается.