Московский архитектор: Присвоить Дому Советов статус объекта культурного наследия невозможно

. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Столичный архитектор, председатель совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Маркина, которая курировала программу прошедшего в Калининграде фестиваля «Архитектурное наследие», высказала свое отношение к главному недострою Калининграда.

- Дом Советов как архитектурное сооружение 70-х годов - безусловно, интересный проект, это отмечают все специалисты, - сказала Ирина Маркина в интервью журналу «Королевские ворота». - Здание неординарное, хоть и недостроенное, однако ему дали совершенно неподходящую площадку. С точки зрения сохранения исторической среды здание вообще не должно здесь находиться - у его подножия расположены остатки Королевского замка.

Кроме того, по мнению московского архитектора, Дом Советов построен в отрыве от градостроительного исторического окружения:

- Его высотные характеристики не позволяют сформировать адекватную застройку, которая находилась бы в балансе с архитектурой старого города. Включить Дом Советов в реестр объектов, обладающих признаками культурного наследия, невозможно ни по дате постройки, ни по критерию завершенности.

Ирина Маркина. Фото: Александр Подгорчук

Ирина Маркина также отметила, что будущее территории, где сегодня расположен Дом Советов, должно решаться с учетом исторической основы, парцелляции кварталов, системы улиц и площадей.

- Сложившаяся масштабность должна стать законом, - сказала Маркина. - Начинать нужно не со зданий, а с качественных пространственных исследований и ландшафтного анализа. Они подскажут, как максимально использовать то, что осталось от истории.