Владельцам двух старинных зданий в Калининградской области грозит лишение свободы

На прошлой неделе служба вынесла предписание и составила два протокола об административном правонарушении в отношении собственника (частного лица) объекта культурного наследия местного значения «Здание больницы, 1904 год». Здание находится на улице Лермонтова в Зеленоградске. Кроме того, в связи с тяжестью правонарушения в отношении владельца этого же памятника служба подала заявление в органы МВД для возбуждения уголовного дела.

- Речь идет о нарушении статьи 243 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Аналогичные меры, включая подачу заявления о возбуждении уголовного дела, приняты в отношении жителя Твери, собственника выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, 1905 год». Это здание расположено на улице Комсомольской, 17, в Черняховске. Владелец выставил разрушающийся особняк на продажу, причем, как отметили в службе, с «преступной» пометкой о возможном выводе его из реестра культурного наследия.