. Фото: Александр Подгорчук

Прогнозом на ближайшие сутки поделилось главное управление МЧС России по Калининградской области. С середины ночи на среду, 18 августа, ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, на побережье - до 23 м/с (это 82 км/ч).

- На побережье прогнозируется усиление морского волнения, - предостерегают в МЧС. - Купание и выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. Рекомендуем в период усиления ветра не планировать отдых у водоемов и в лесных массивах, не парковать личный автотранспорт, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

Единый телефон спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – «112»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия и требуется помощь спасателей.

Как отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области», наш регион находится под влиянием углубляющегося атлантического циклона. Полное ослабление ветрового режима прогнозируется на пятницу, 20 августа.