Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 175 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 109 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 14,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 8

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 19,

Правдинский городской округ - 5,

Светловский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 1,

Славский городской округ –1,

Советский городской округ - 1,

Неманский городской округ – 3,

Мамоновский городской округ - 3.