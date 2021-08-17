Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

.
Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 175 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 109 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 14,
Балтийский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 8
Полесский городской округ – 4,
Гурьевский городской округ - 19,
Правдинский городской округ - 5,
Светловский городской округ – 2,
Светлогорский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 1,
Славский городской округ –1,
Советский городской округ - 1,
Неманский городской округ – 3,
Мамоновский городской округ - 3.