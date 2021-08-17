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Общество17 августа 2021 17:23

В Калининграде спецназ задержал торговцев карфентанилом

Преступный бизнес организовали два уголовника
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские при силовой поддержке бойцов спецназа задержали торговцев карфентанилом. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Ранее судимые 35-ти и 36-летний калининградцы брали у поставщика под реализацию мелкооптовые партии наркотика, разъезжали по району на автомобиле и продавали сильнодействующий препарат наркоманам из рук в руки.

Для остановки их автомобиля были задействованы инспекторы ГИБДД. В результате обыска в салоне машины оперативники обнаружили и изъяли 0,5 грамма карфентанила.

Один из подозреваемых помещен в следственный изолятор, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются их поставщики.