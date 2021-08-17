В Калининграде спецназ задержал торговцев карфентанилом

В Калининграде полицейские при силовой поддержке бойцов спецназа задержали торговцев карфентанилом. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Ранее судимые 35-ти и 36-летний калининградцы брали у поставщика под реализацию мелкооптовые партии наркотика, разъезжали по району на автомобиле и продавали сильнодействующий препарат наркоманам из рук в руки.

Для остановки их автомобиля были задействованы инспекторы ГИБДД. В результате обыска в салоне машины оперативники обнаружили и изъяли 0,5 грамма карфентанила.

Один из подозреваемых помещен в следственный изолятор, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются их поставщики.