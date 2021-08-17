Вратарь «Балтики» получил вызов в молодежную сборную России

. Фото: fc-baltika.ru

Вратарь «Балтики» Максим Бориско получил вызов в молодежную сборную нашей страны на первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Как сообщает пресс-служба клуба, в расположение национальной команды голкипер отправится 27 августа. Сборная начинет квалификацию двум матчами: 1 сентября состоится игра с Испанией, 7 сентября - с Мальтой.

Максиму Бориско 21 год, он родился в Краснодаре, где и начал спортивную карьеру. В «Балтику» молодой вратарь перешел в 2019 году из «Урожая».

Для Бориско нынешний вызов - уже второй в карьере. В 2019 году Максим сыграл за сборную один мяч в элитном раунде Чемпионата Европы U-19. Он защищал ворота в матче с Ирландией, который наша команда, к сожалению, проиграла 0:2.

В нынешнем сезоне ФНЛ Бориско сыграл в четырех матчах, два из которых завершились без пропущенных мячей. Портал transfermarkt.ru оценивает трансферную стоимость голкипера в 300 тысяч евро.