В Калининграде установят 100 контейнеров для сбора собачьих экскрементов

Горожанам предлагают выбрать один из пяти вариантов. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда запланировали установку во всех парках города около сотни специальных контейнеров для сбора собачьих экскрементов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в социальных сетях. Также горожанам предлагают выбрать один из пяти вариантов контейнеров.

Отмечается, что изготовлением контейнеров (кроме №3) занимается производство при УФСИН России по Калининградской области.

«Для бюджета такое сотрудничество в первую очередь выгодно, так как цена на продукцию ниже рыночной примерно на 30 процентов. Для сравнения: например, урна №5 стоит в районе 20 тыс рублей, для города же подобное изделие обойдётся в 13 350 рублей. Образец №3 сделали на Автоторе (цену производитель пока ещё не назвал)», - говорится в сообщении.