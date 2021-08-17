В Нестерове управляющий стройфирмой погиб под колесами автокрана

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Нестеровском районе на территории стройплощадки погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Трагедия произошла в поселке Илюшино. По предварительным данным, 62-летний управляющий строительной компанией попал под колеса автокрана, водитель которого при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователем регионального управления Следственного комитета завершен осмотр места происшествия, выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.