Лавров рассказал, когда откроется пункт пропуска «Дубки»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Реконструкцию пункта пропуска в Дубках с литовской стороны обещают завершить летом 2022 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Калининград.

По его словам, российская часть объекта официально была сдана в эксплуатацию в декабре 2020 года, однако в график работ на территории Литвы серьезные коррективы внесла природа.

«На литовской стороне также были планы достаточно оперативно завершить свои работы. Но там случилось наводнение, которое очень серьезно размыло дорогу. Теперь, как нам говорят литовские коллеги, им потребуется дополнительное время, чтобы завершить ремонт и уже тогда завершить и реконструкцию пункта пропуска. К сожалению, это займет достаточно продолжительное время. Они заверяют, что к лету следующего года все будет готово. Посмотрим», - сообщил Сергей Лавров.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что открытие пункта пропуска в Дубках существенно улучшит ситуацию с грузоперевозками через российско-литовскую границу. С весны прошлого года нагрузка на действующие на территории Калининградской области пункты пропуска, и прежде всего - МАПП «Чернышевское», существенно возросла в условиях эпидемических ограничений, введенных странами Евросоюза.