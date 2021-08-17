В Зеленоградске задержали матерого пляжного вора

В Зеленоградске задержали подозреваемого в серии краж вещей отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ночь на 13 августа 28-летняя жительница района заснула на пляже в районе пирса, чем воспользовался проходивший мимо 49-летний местный. Злоумышленник похитил сумку, в которой находились деньги и банковские карты. Общий ущерб превысил 9 тысяч рублей.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Полицейские изъяли у подозреваемого сумку с картами, однако деньги он успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.