В Багратионовске у задержанного за кражу нашли 800 граммов марихуаны

Жителю Багратионовского района придется отвечать за кражу и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские, которые расследовали кражу из строящегося дома, вышли на подозреваемого - 33-летнего местного жителя. В ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили 300 граммов марихуаны и 5 кустов конопли, что в пересчете на сухое вещество составляет полкило наркотического средства.

«Выяснилось, что растение мужчина выращивал в цветочных горшках, разместив их в помещении своего дома. Марихуана была обнаружена в хозпостройках на территории придомового участка. Задержанный заявил, что занимался культивацией конопли для личного пользования», - рассказали в пресс-службе полиции.

Теперь мужчине грозит до трех лет колонии за хранение и изготовление наркотиков, а также до пяти лет - за кражу.