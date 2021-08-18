С начала 2021 года янтарный комбинат добыл 17 самородков

. Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

На Калининградском янтарном комбинате добыт уникальный янтарь весом 1,7 кг, сообщает пресс-служба предприятия.

О ценной находке работники карьера сообщили в понедельник, 16 августа. Вес самородка на момент добычи составил 1762 грамма. Янтарь золотисто-коричневого цвета имеет приближенную к квадрату форму.

По корпоративной традиции самородок получил имя «Медовый». Название выбрано прежде всего в честь Медового Спаса, который православные христиане отметили в субботу, 14 августа. Кроме того, богатая цветовая палитра янтаря, включающая более 260 оттенков, схожа с медовой палитрой, добавили в пресс-службе янтарного комбината.

«Медовый» стал семнадцатым самородком 2021 года. Предыдущий тяжеловес был добыт 8 августа.