Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 10:41

Правительство РФ поддержало заявку на строительство кампуса БФУ им. Канта в Калининграде

Ранее сообщалось, что бюджет проекта составляет 5 миллиардов рублей
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: БФУ им. И. Канта

Правительство РФ поддержало 8 лучших заявок на строительство университетских кампусов из Екатеринбурга, Москвы, Томска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Уфы, Челябинска и Калининграда. Об этом сообщается на сайте федерального правительства.

«Кампусы станут местом притяжения талантливой молодежи со всей страны и из-за рубежа. Они дадут дополнительный стимул для экономического развития российских регионов», - говорится в сообщении.

Напомним, проект кампуса БФУ был представлен в мае этого года. Пресс-служба вуза сообщила, что, по предварительной оценке, бюджет проекта составляет 5 миллиардов рублей, а его реализация при условии обеспечения необходимого финансирования рассчитана на период до 2025 года.