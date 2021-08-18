Под Калининградом две машины врезались в деревья

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два человека пострадали в двух авариях в Зеленоградском и Светлогорском районах во вторник, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Утром на 15-м километре автодороги Калининград - Балтийск 20-летний водитель «Пежо» на скользкой дороге не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. В результате аварии водитель получил телесные повреждения.

Вечером на автодороге Романово - Пионерский - Сальское - Янтарный в придорожное дерево врезалась «Ауди». 42-летняя водитель получила телесные повреждения.