Лавров предложил Польше отказаться от дозволов

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МИД России предложил Польше отказаться от системы дозволов. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе визита в Калининград.

Напомним, необходимость ежегодно запрашивать разрешительные документы для проезда по территории Польши является давней проблемой для калининградских транспортников.

«Мы предложили нашим польским соседям вообще отказаться от системы разрешений. Но они пока не заинтересованы», - заявил Сергей Лавров.

Как сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в этом году объем квоты на дозволы для Калининградской области удалось увеличить.

«Это позволит снизить ту напряженность, которая обычно возникает с дозволами в ноябре-декабре», - отметил глава региона.