Движение по улицам в центре Зеленоградска предложили сделать односторонним

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Улицы в исторической части Зеленоградска предложили сделать односторонними. Об этом пишет газета «Волна».

Сейчас в городе разрабатывается новая транспортная схема. Проектировщики предлагают сделать в исторической части города все улицы только с односторонним движением, расчертив на дорогах места для стоянки машин местных жителей, у которых нет возможности поставить автомобили во дворах. Также обсуждаются возможности обустройства парковочных мест около многоквартирных домов.

«Менять схему мы будем в интересах и для удобства жителей Зеленоградска, - цитирует издание главу администрации округа Сергея Кошевого. - Что касается гостей города, им будет предложено оставлять автомобили на въезде в город, для чего будут строиться дополнительные парковки, в том числе перехватывающие».

По данным «Волны», сейчас бесплатно оставить машину на въезде в город можно в районе ФОК на ул. Тургенева, около автомойки у кольца, у супермаркетов «Спар», «Виктория».

Работа над проектом транспортной схемы должна закончиться в декабре. Власти муниципалитета заявили, что она будет обсуждаться с горожанами.