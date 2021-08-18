В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 18 августа нет света и воды

.
Фото: архив "КП"
В Калининграде в среду, 18 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
ул. Восточная, 1а, 3, 4, 5, 6-8, 9, 10-12, 11, 15;
ул. Киевская, 60-62, 64, 66, 70, 72, 74, 77, 79, 81, 83-85, 93;
ул. Беговая, 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 13-21, 14-16;
ул. Киевская, 77, 79, 79а, 83-85;
ул. Марш. Новикова, 1в, 4-6, 7, 8, 10, 12, 17-19, 21-23;
ул. Минусинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
ул. Беговая, 1;
ул. Огарева, 4, 10, 11, 12, 14, 15;
пр. Победы, 7-9, 19-21, 23;
ул. Пушкина, 6-6а, 8, 10, 11, 13, 17, 19а, 21;
ул. М. Расковой, 1, 3, 4, 5;
ул. Донского, 25;
ул. Бородинская, 14а.
До 20 часов электричество отключено на:
ул. Комсомольская, 24-24а, 26, 28-30;
ул. Пацаева, 5-7а, 7.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 10.00 до 17.00 –
ул. Зарайская, 1-5, 7-19, 17а;
с 10.00 до 15.00 –
ул. Красносельская, 9-11;
ул. Менделеева, 12а.
Горячее водоснабжение приостановлено:
с 08.00 до 20.00 –
ул. Эпроновская, 15, 21, 25-29, 20, 31, 33;
Новый вал, 25 (д/с № 107);
с 09.00 до 17.00 –
ул. Авторемонтная, 2-8, 10-16;
ул. Вернадского, 7-13;
ул. Дунайская, 1-7, 6-16;
ул. Ген.-лейт. Захарова, 3а;
ул. Комсомольская, 63-65, 67 (лицей № 49), 83а, 89-91 (госпиталь для ветеранов войн);
ул. Щорса, 1-3, 4, 14, 15;
ул. Красная, 45, 63а, 74, 93-95, 102, 105 (д/с № 47), 109/1;
ул. К. Маркса, 28;
ул. Молдавская, 1-7, 2-8;
ул. Мл. лейт. Родителева, 12-14, 17-21, 16-22;
ул. Чекистов, 32-36, 38, 41-47 (роддом № 4), 42-46, 50-56, 57-59, 58-64, 81а, 83;
пер. Щорса, 2-4, 6, 13, 6-16, 9-11;
ул. Чернышевского, 28-30, 26а (гор. дет. поликлиника);
ул. Лейт. Яналова, 34 -40, 44-50.