В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 18 августа нет света и воды

. Фото: архив "КП"

В Калининграде в среду, 18 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 13 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Восточная, 1а, 3, 4, 5, 6-8, 9, 10-12, 11, 15;

ул. Киевская, 60-62, 64, 66, 70, 72, 74, 77, 79, 81, 83-85, 93;

ул. Беговая, 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 13-21, 14-16;

ул. Киевская, 77, 79, 79а, 83-85;

ул. Марш. Новикова, 1в, 4-6, 7, 8, 10, 12, 17-19, 21-23;

ул. Минусинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Беговая, 1;

ул. Огарева, 4, 10, 11, 12, 14, 15;

пр. Победы, 7-9, 19-21, 23;

ул. Пушкина, 6-6а, 8, 10, 11, 13, 17, 19а, 21;

ул. М. Расковой, 1, 3, 4, 5;

ул. Донского, 25;

ул. Бородинская, 14а.

До 20 часов электричество отключено на:

ул. Комсомольская, 24-24а, 26, 28-30;

ул. Пацаева, 5-7а, 7.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 17.00 –

ул. Зарайская, 1-5, 7-19, 17а;

с 10.00 до 15.00 –

ул. Красносельская, 9-11;

ул. Менделеева, 12а.

Горячее водоснабжение приостановлено:

с 08.00 до 20.00 –

ул. Эпроновская, 15, 21, 25-29, 20, 31, 33;

Новый вал, 25 (д/с № 107);

с 09.00 до 17.00 –

ул. Авторемонтная, 2-8, 10-16;

ул. Вернадского, 7-13;

ул. Дунайская, 1-7, 6-16;

ул. Ген.-лейт. Захарова, 3а;

ул. Комсомольская, 63-65, 67 (лицей № 49), 83а, 89-91 (госпиталь для ветеранов войн);

ул. Щорса, 1-3, 4, 14, 15;

ул. Красная, 45, 63а, 74, 93-95, 102, 105 (д/с № 47), 109/1;

ул. К. Маркса, 28;

ул. Молдавская, 1-7, 2-8;

ул. Мл. лейт. Родителева, 12-14, 17-21, 16-22;

ул. Чекистов, 32-36, 38, 41-47 (роддом № 4), 42-46, 50-56, 57-59, 58-64, 81а, 83;

пер. Щорса, 2-4, 6, 13, 6-16, 9-11;

ул. Чернышевского, 28-30, 26а (гор. дет. поликлиника);

ул. Лейт. Яналова, 34 -40, 44-50.