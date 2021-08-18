ОНФ потребовал отремонтировать памятник героям-афганцам в Балтийске

. Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Активисты Общероссийского народного фронта потребовали от администрации Балтийска отремонтировать и обеспечить постоянный уход территории памятника воинам-интернационалистам. Качество ремонтных работ, проведенных меньше года назад, оскорбляет память героев-афганцев, заявили в ОНФ.

Речь идет о памятнике-часовне Дмитрия Донского «Памяти павших на земле Афганистана». Ежегодно афганцы собираются там в День ветеранов боевых действий 25 июня и вспоминают погибших товарищей.

«Меньше года назад тут провели работы ремонтные. Но ремонтом это назвать не поворачивается язык. Уже сейчас криво наклеенная плитка трескается и отваливается, вода течет по всем швам. Стало только хуже. Да и элементарно порядок поддерживать, судя по всему, здесь не считают нужным. Пришлось нам, ветеранам, день памяти в субботник превратить. Горько и противно!» - отметил ветеран боевых действий, активист ОНФ Александр Поздняков.

По данным ОНФ, памятник находится на муниципальном балансе, поэтому ремонтные работы должны были принимать сотрудники местной администрации.