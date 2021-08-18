. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Калининградской области до конца года отремонтируют 23 остановочных пункта. На эти цели было выделено 72 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас практически на половине остановок ремонтные работы завершены. По данным министерства развития инфраструктуры, отремонтированы десять автобусных остановок в населенных пунктах Поваровка, Ольховое, Березовка, Надеждино, Костромино-1, Привольное, Тельманово, Каменское, Заозерье, у СНТ «Строитель».

В высокой степени готовности - от 95% и выше - ремонт еще девяти остановок в поселках Комсомольске, Ушаково, Шоссейном, Свобода, Владимирово, Алехино, Филино, Шумное и на улице Авангардной (дорога Гурьевск - Поддубное).

На трех остановочных пунктах (на дороге в Балтийск, в поселках Павлово, Мечниково и на площадке-накопителе для грузового транспорта на дороге Калининград - Долгоруково) ремонт должен быть завершен до конца сентября.