Калининградец выпил со случайными знакомыми и лишился 20 тысяч рублей

В Балтийске полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег со счета местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

53-летний горожанин распивал в своей квартире спиртное в малознакомой компании. Утром, когда он проснулся, мужчина обнаружил, что с банковской карты были списаны 20 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в краже с банковского счета. Ими оказались 33-летняя местная жительница и её 39-летний приятель, оба ранее судимые за кражи и грабёж. Злоумышленники при помощи мобильного банка перевели деньги на карту своего знакомого и после потратили их.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».