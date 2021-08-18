В калининградскую «Балтику» перешел полузащитник из «Ротора»

. Фото: fc-baltika.ru

В «Балтику» перешёл 32-летний полузащитник Олег Алейник. С ним заключен контракт по схеме «1+1», сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Алейник провел в «Роторе» в РПЛ, сыграв в 23 матчах.

Профессиональную карьеру полузащитник начал в 2006 году. Алейник выступал за «Ростов», ФК «Москва», «Металлург» (Липецк), «Ротор», «Урал», «Олимпию» (Волгоград), «Волгарь» (Астрахань), «Кубань» (Краснодар), «СКА» (Хабаровск).

В рамках Футбольной национальной лиги он сыграл 204 матча, забив 26 голов и отдав 21 голевую передачу.