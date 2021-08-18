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Происшествия18 августа 2021 13:10

На Камчатке погиб 35-летний альпинист из Калининграда

Трагедия произошла при восхождении на вулкан Ключевская сопка
Виктор Сергеев
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При восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае погиб 35-летний альпинист из Калининграда. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным следственного управления СК по Камчатскому краю, накануне вечером 12 участников туристической группы совершали восхождение на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе. Двое участников группы на высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и сорвались со склона.

Их тела были обнаружены одним из участников группы на высоте около 3650 и 3200 метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.