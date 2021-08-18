6 школьников, 2 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 174 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 122 случая ОРВИ, 7 пневмоний и 45 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 30 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 3 работника образования;

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- 1 работник с/х предприятия;

- 1 сотрудник банка;

- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 1 сотрудник предприятия сферы ЖКХ ;

- 1 вахтовик;

- 39 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 3 воспитанника;

- 6 школьников ;

- 47 неработающих.