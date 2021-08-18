6 школьников, 2 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 174 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 122 случая ОРВИ, 7 пневмоний и 45 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 30 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 3 работника образования;
- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работников промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 работника предприятий пищевой промышленности;
- 1 работник с/х предприятия;
- 1 сотрудник банка;
- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 1 сотрудник предприятия сферы ЖКХ ;
- 1 вахтовик;
- 39 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 3 воспитанника;
- 6 школьников ;
- 47 неработающих.