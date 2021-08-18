В Калининграде росгвардейцы задержали уличного грабителя

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в уличном грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Накануне наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны получил информацию, что на автобусной остановке на проспекте Мира мужчина отобрал у девочки телефон.

Вскоре сотрудники Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, на улице Черняховского обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. Злоумышленник заметил патрульный автомобиль, стал заметно нервничать и решил скрыться в ближайшем киоске с печатной продукцией, но был задержан.

При себе у 28-летнего местного жителя был обнаружен украденный телефон. Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.