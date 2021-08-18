Коронавирус за сутки выявили в 20 муниципалитетах

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 174 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 74 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Нестеровский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ – 2,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 19,

Правдинский городской округ - 3,

Светловский городской округ – 9,

Гусевский городской округ – 5,

Светлогорский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 8,

Славский городской округ –6,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ - 13,

Ладушкинский городской округ – 3,

Неманский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 14,

Янтарный городской округ – 5,

Мамоновский городской округ - 1.