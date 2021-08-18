Коронавирус за сутки выявили в 20 муниципалитетах

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 174 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 74 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Нестеровский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ – 2,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 19,
Правдинский городской округ - 3,
Светловский городской округ – 9,
Гусевский городской округ – 5,
Светлогорский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 8,
Славский городской округ –6,
Краснознаменский городской округ – 1,
Советский городской округ - 13,
Ладушкинский городской округ – 3,
Неманский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 14,
Янтарный городской округ – 5,
Мамоновский городской округ - 1.