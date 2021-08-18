Калининградец в первый рабочий день украл инструменты со стройплощадки

В Гурьевском районе полицейские раскрыли кражу электроинструментов со стройплощадки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В начале августа 39-летний мужчина устроился разнорабочим на стройку в поселке Малое Исаково. В первый же рабочий день мужчина похитил из строительной бытовки и сдал в ломбард несколько шуруповёртов и пил, сварочный аппарат, электролобзик и другие инструменты общей стоиомостью 58 тысяч рублей.

Похищенное имущество он сдал в городские ломбарды, а вырученные средства потратил на собственные нужды. На работу злоумышленник уже не вернулся.

Сотрудники полиции разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. На него завели уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время калининградца проверяют на причастность к аналогичным кражам на территории области.