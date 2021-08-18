Четверо калининградцев перевели мошенникам более 2 млн рублей

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Более 2 млн рублей в течение нескольких дней перевели телефонным мошенникам четверо жителей Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Взятые в кредит 245 тысяч рублей аферистам перевела жительница Гурьевска. Женщина собиралась оформить еще один заем на 500 тысяч рублей, однако вовремя спохватилась и перестала разговаривать со «следователем».

Жительница Советска, поверив, что ей звонят сотрудники службы безопасности банка, перевела злоумышленникам более 270 тысяч рублей. 70-летний мужчина отдал 870 тысяч рублей, якобы вложив их в инвестиции. Житель Светлого перевёл на так называемый «безопасный счёт» миллион.

По словам начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Калининградской области Анатолия Каманицина, «безопасных счетов» не существует, а сотрудники банков и правоохранительных органов не звонят людям с целью содействия в различной форме. Если такой звонок поступил, необходимо прекратить разговор.