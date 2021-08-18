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Общество18 августа 2021 16:44

Паровоз калининградского ретропоезда отправят на ремонт в Санкт-Петербург

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Паровоз туристического ретропоезда готовят к отправке на ремонт в Санкт-Петербург. Об этом РБК Калининград рассказал руководитель отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин. Когда возобновятся экскурсионные поездки на нем - неизвестно.

Напомним, первая ознакомительная поездка на поезде с паровозной тягой состоялась 8 мая. Ретропаровоз с двумя прицепными вагонами совершил рейс по маршруту Калининград - Советск - Калининград. В пути следования, а также в Советске и Немане проводились экскурсии.

29 мая состоялся первый рейс туристического ретропоезда. Паровоз отправился по маршруту Калининград - Полесск - Советск - Калининград, который назван «Дорогой первых переселенцев».