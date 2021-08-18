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Как уже сообщал сайт kp.ru, певица Наташа Королева заглянула в нашу область и успела наделать немало шума. Певица, в частности, взобралась на скульптуру «Борющиеся зубры» в Калининграде, чтобы сделать яркий снимок.

Глава региональной службы госохраны памятников Евгений Маслов такую выходку звезды осудил.

- Тут можно, конечно, уже притягивать к статье Уголовного кодекса «Вандализм». Но это если будут какие-то оскорбительные действия, повреждения объекта, - заявил Маслов порталу klops.ru. - Конечно, это не оперная дива - сам легкий жанр поп-музыки, может быть, способствует такому поведению, но чтобы настолько... Идея лезть на постамент - это вопрос морали, дефицит культуры и воспитания.

Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Напомним, огромный штраф этим летом едва не схлопотал актер Милош Бикович. Он эффектно прокатился пассажиром на квадроцикле по Куршской косе, что предусматривает денежное наказание в размере 4 000 рублей. Но затем администрация национального парка передумала штрафовать Биковича, поскольку поездку организовал один из поклонников и сам Бикович о запретах ничего не знал.