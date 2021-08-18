Старая улица без мэра: В Черняховске на стене дома нарисовали граффити

На стене изобразили старую улицу Инстербурга. Фото: vk.com

В Черняховске на стене дома на перекрестке улиц Театральной, Садовой и Тоннельной закончили граффити. На фасаде теперь можно рассмотреть старую улицу Инстербурга. Ранее там изобразили главу Черняховского городского округа Сергея Булычева с ребенком на руках, из-за чего в соцсетях разгорелся скандал.

А сначала хотели нарисовать мэра с семьей. Фото: vk.com

Сам Сергей Булычев назвал все происходящее недоразумением и распорядился немедленно замазать изображение. Впрочем, как он нас заверил, себя на рисунке он не признал.

Теперь в месте, где был изображен градоначальник, красуется художник с мольбертом.