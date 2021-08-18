Погода на 19 августа в Калининграде: крепкий ветер и 10 часов дождей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мощный атлантический циклон продолжает диктовать свои условия. В четверг, 19 августа, погода в Калининграде вновь будет прохладной и дождливой.

По прогнозу портала rp5.ru, температура воздуха завтра не превысит +19 градусов. Атмосферное давление в ночь со среды на четверг продолжит плавно понижаться и достигнет нижней точки (749 миллиметров ртутного столба) ближе к утру. Затем цифры начнут расти.

Ветер еще до полудня сменит направление с юго-западного на западное, но скорость останется прежней - до 17 метров в секунду в порывах.

Осадки тоже никуда не денутся. Подробный прогноз обещает слабый дождь на протяжении не менее 10 часов.