В Гвардейске только что освободившийся рецидивист напал на бывшую жену с топором

Все произошло вечером 10 августа. Как сообщает пресс-служба Гвардейского районного суда, в этот день подозреваемый освободился из мест лишения свободы и сразу же пришел домой к своей бывшей жене. Во время возникшего конфликта мужчина схватил топор и стал угрожать экс-супруге убийством.

Дознаватель попросил суд заключить буйного рецидивиста под стражу, но в итоге мужчину поместили под домашний арест до 14 сентября. Все это время он будет жить у своего родственника. Постановление суда не вступило в законную силу.

Задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Ему грозит еще до двух лет лишения свободы.