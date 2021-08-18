Житель Черняховска, мечтая об управлении роботом-амфибией, выучился на тракториста

Об управлении такой машиной задумался житель Черняховска и подписал социальный контракт. Фото: Правительство Калининградской области

33-летний житель Черняховска, мечтая управлять роботом-амфибией, оформил социальный контракт и выучился на тракториста. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Подал заявление в соцзащиту (Черняховского городского округа. - Ред.), собрал все необходимые справки для подтверждения статуса малоимущего, потом меня пригласили в Центр занятости пройти профтестирование и предложили несколько профессий. Я выбрал специальность «тракторист». Хочу быть за рулем, особенно погрузчика. И есть такая машина - робот-амфибия, чтобы водоросли собирать в водоемах. И там тоже нужны права тракториста, - рассказал о своем решении оформить социальный контракт мужчина. Он в течение трех лет был безработным. Как только услышал о новой мере поддержки, решился на обучение новому делу.

По информации министерства социальной политики Калининградской области, на сегодняшний день в регионе такой мерой поддержки - заключением социального контракта - воспользовались 1362 человека.

- При этом подавляющее большинство (71,7% от числа поданных заявлений) обратились за денежными средствами, которые намерены использовать для трудоустройства, ведения личного подсобного хозяйства или для организации предпринимательской деятельности, - отметили в министерстве.

Денежная поддержка социального контракта является подспорьем малоимущему гражданину для выхода из трудной жизненной ситуации. В такой ситуации оказывается человек, когда доходы семьи (в расчете на каждого ее члена) ниже уровня прожиточного минимума, установленного на территории региона.

- В рамках соцконтракта по поиску работы гражданин получает начальную выплату в течение первого месяца в размере 12 563 рублей, затем еще в течение трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства ту же сумму. Кроме того, при прохождении обучения гражданину выплачивается стипендия в размере 6282 рублей ежемесячно, но не более трех месяцев, - рассказали в ведомстве.