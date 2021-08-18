В Калининграде неизвестные оперативно распилили упавшее дерево и украсили «пеньками» тротуар

Дерево упало аккуратно на тротуар. И незаметно превратилось вот в такой дендро-арт. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде на улице Нахимова упало дерево. В деталях этой новости много хорошего. На это указывают горожане, комментируя пост в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в ВКонтакте.

- На улице Нахимова упало дерево на тротуар (от порывов ветра), - сообщил неизвестный горожанин в сообществе. - Упало удачно, могло завалиться на провода, дорогу или припаркованное авто. Слава Богу пешеходов не было, никто не пострадал.

Интересно, что спустя два часа аккуратно и тихо завалившееся дерево кто-то распилил. И ровными "пеньками" украсил тротуар. Утомится путник – можно посидеть, перевести дух. Получился интерактивный дендро-арт.

- Деревья теперь даже падают так, чтобы никому не мешать, - философски заметил подписчик группы по имени Андрей. - Лишь бы их не трогали только…