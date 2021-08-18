Для кинопроекта «Васнецова» срочно разыскивают рыбаков с удочками

Анна Михалкова сейчас работает над ролью следователя в Калининграде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На завтра, 19 августа для кинопроекта «Васнецова» требуются актеры! Об этом сообщает группа «Массовка Калининград» в ВКонтакте.

Палитра предлагаемых ролей - широчайшая!

Съемочной бригаде очень нужны:

-ребенок на велосипеде (мальчик, 7-8 лет, со своим велосипедом обязательно, который не будет стесняться перед камерой, это важно! Нужно будет кататься! С собой иметь пару вариантов одежды без надписей, без черных цветов и не в мелкую клетку);

-девочка (7-8 лет, с собой иметь пару вариантов одежды без надписей, без черных цветов и не в мелкую клетку) Не стеснительная! Нужно будет играть с котом);

-бабушки (женщины, от 55 лет, которые еще у нас не снимались! С собой иметь пару вариантов одежды без надписей, без черных цветов и не в мелкую клетку);

- рыбаки (мужчины, от 35 до 70 лет, с собой одежда для рыбалки, свои удочки обязательно).

О правилах подачи заявок можно узнать здесь.

Героиня Михалковой - майор полиции и многодетная мать Вероника Васнецова. Она возвращается на службу после десятилетнего перерыва. Благодаря связям бывшего мужа она попадает в следственное управление Калининграда, где ей предстоит руководить группой по борьбе с особо тяжкими преступлениями.

В сериале заняты: Полина Кутепова, Всеволод Болдин, Саид-Магомед Хасаев, Мария Корытова, Наталья Рева-Рядинская и другие артисты. Режиссер «Васнецовой» - Алексей Андрианов, работавший над проектами «Грозный» и «София».