В Калининграде на большой ремонт закрывается улица Судостроительная

Ремонт улицы Судостроительной начнется 28 августа, а завершится в октябре 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 28 августа на большой ремонт «уходит» улица Судостроительная. Окончание работ запланировано на 31 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

- Для обеспечения безопасности на время капитального ремонта улицы Судостроительной вводится поэтапное ограничение движения и изменение схемы движения транспорта, - предупреждают горожан.

Закрывается движение транспорта по:

- одной полосе ул. Судостроительной на участке от ул. Аллея смелых до р. Товарной – при проведении 1 этапа работ;

- ул. Судостроительной на участке от дома № 138 «а» до ул. Батальной – при проведении 2 этапа работ;

- ул. Судостроительной на участке от ул. Батальной до дома № 1 по ул. О. Кошевого – при проведении 3 этапа работ;

- ул. Инженерной в районе пересечения с ул. Судостроительной – при проведении 6 этапа работ;

- ул. Судостроительной на участке от ул. Инженерной до ул. Коммунистической – при проведении 8 этапа работ;

- ул. Судостроительной на участке от дома № 8 до пер. Киевского и по пер. Киевскому в районе дома № 2-6 – при проведении 9 этапа работ;

Также планируется ввести одностороннее движение по улице Судостроительной:

- на участке от дома № 1 по ул. О. Кошевого до пер. Судостроительного – при проведении 4 этапа работ;

- на участке от пер. Судостроительного до ул. Товарной и по ул. Товарной на участке от ул. Судостроительной до дома № 1 по ул. Товарной – при проведении 5 этапа работ;

- на участке от ул. Товарной до ул. Инженерной – при проведении 6 и 7 этапов работ;

- на участке от дома № 8 до въезда на территорию ЦГКБ – при проведении 10 этапа работ.

- Ответственность за выставление ограждения и дорожных знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на подрядную организацию ЗАО «ДСП», - заявили в администрации.

О работе общественного транспорта во время ремонта улицы Судостроительной можно узнать здесь.