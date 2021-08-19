В Черняховске готовится к открытию модельная библиотека с аквариумами

Андрей Ермак считает, что в Черняховске появилось третье место. Фото: СОЦСЕТИ

В Черняховске на базе Центральной городской библиотеки имени Лунина готовится к открытию модельная библиотека. Об этом на своей странице в Инстаграм написал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Еще одна новая модельная библиотека в Черняховске... почти готова. Открытие уже 10 сентября! – сообщил министр. - Хороший пример, когда отличная концепция получает воплощение в технологиях и классном дизайне... Настоящее «третье место» получилось (первое место - дом, второе - работа, третье - общественное пространство. - Ред.). Обязательно приедем на открытие, надо же и аквариумы оценить.

По словам сотрудников, в библиотеке уже работают несколько функциональных зон: интерактивный пол, станции выдачи книг и другие.

Первая модельная библиотека именно в Калининграде открылась в июле 2020 года в микрорайоне Сельма. Проект реализован в рамках национального проекта «Культура». Из федерального бюджета было выделено 5 миллионов рублей. До этого события модельная библиотека заработала в Советске.