В Калининграде сотрудники МЧС учатся оказывать доврачебную медицинскую помощь

Оказать помощь пострадавшим до приезда медиков - целая наука. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде 12 сотрудников МЧС отработали навыки оказания доврачебной медицинской помощи. Об этом сообщает региональный минздрав.

- Стартовали первые занятия в рамках очередного обучающего курса в территориальном центре медицины катастроф на городской станции скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве. - Это уже второй цикл занятий для подразделений МЧС. В начале лета практические навыки оказания первой помощи получили спасатели.

До конца августа обучение пройдут четыре группы пожарно-спасательных частей города Калининграда – в общей сложности 48 человек. В частности, 17 августа в практических занятиях приняли участие 12 сотрудников спецчасти.

В программе образовательного курса – отработка навыков по проведению процедуры искусственной вентиляции легких, остановке различных видов кровотечений, алгоритм оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

В минздраве отметили, что такие занятия проводятся не только для пожарно-спасательных служб, но и для сотрудников ГИБДД и других подразделений, участвующих в ликвидации последствий каких-либо чрезвычайных ситуаций.