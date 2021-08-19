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Общество19 августа 2021 10:42

Калининградский психолог поможет родителям подготовить детей к школе после каникул

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Калининградская областная научная библиотека проведет онлайн-диалог с психологом, на который приглашают родителей детей школьного возраста. Ведущей выступит Татьяна Лебедева, психолог, главный библиотекарь отдела инновационной и научно-методической деятельности.

На встрече разберутся с самыми частыми проблемами первых недель обучения и адаптацией детей после летних каникул, будут говорить о сентябрьском стрессе и о том, как помочь школьнику войти в учебный процесс.

К участию приглашаются все желающие.

Встреча состоится 20 августа в 12.00 и будет транслироваться на платформе Zoom.

Для участия необходимо зарегистрироваться и получить ссылку. Регистрация на мероприятие будет закрыта за час до начала. Телефон для справок 93-70-21.