Школе искусств в Пионерском присвоили имя Сергея Прокофьева

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Детской школе искусств в Пионерском присвоено имя великого русского композитора и пианиста Сергея Прокофьева. По мнению директора учреждения, это поможет вывести работу школы на качественно новый уровень. Об этом сообщает департамент развития культуры региона.

- Имя Сергея Прокофьева поможет нам стать центром притяжения всероссийских и международных музыкальных конкурсов, фестивалей, творческих встреч, связанных с сохранением и развитием лучших традиций великой русской культуры, - отметила директор школы Ирина Иванова.

Переименование произошло в год 130-летия со дня рождения композитора.