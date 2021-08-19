СК проводит проверку после новости о ребенке-инвалиде, проживающем в доме без лифта в Калининграде

В Калининграде Следственный комитет проводит проверку после публикации в СМИ о ребенке-инвалиде, который проживает в доме без лифта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне на одном из региональных порталов была размещена публикация о том, что 7-летняя девочка с неизлечимым заболеванием проживает с матерью в однокомнатной квартире на четвертом этаже. При этом в доме отсутствует лифт и пандус.

«Приведены сведения о том, что мама не может вывезти ребенка на прогулку, вынуждена каждый раз при экстренном приезде скорой бежать с девочкой вниз по лестнице. Также сообщается о возможном бездействии региональных властей при решении вопроса об улучшении жилищных условий ребенка-инвалида», - заявили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

В ведомстве заявили, что в ходе проверки самым тщательным образом будет проанализирована изложенная в СМИ информация, по результатам будет принято процессуальное решение.