В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 19 августа нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в четверг, 19 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
пр-т Московский, 188, 196, 196а,
пр-т Советский, 82,
ул. Марш. Борзова, 93а-в, 95 (д/с № 122), 97, 99, 103, 103а,б, 105а,
Каштановая аллея, 145а,147 (школа № 50), 157,
ул. Олимпийская, 10-16, 20-24,
ул. Калужская, 24а,
ул. Комсомольская, 101, 102, 103,
ул. Красная, 89, 91, 104-130, 107,
ул. Мл. лейт. Родителева 25, 29, 31.
До 20 часов электричество отключено на:
ул. Офицерская, 6,
пр-т Мира, 92, 94.
Холодное водоснабжение приостановлено:
С 10.00 до 15.00 –
ул. Зеленая, 82 (ЦТП, ВНС),
ул. Балтийская, 26-32,
ул. Добролюбова 48.
C 09.00 до 17.00 –
ул. 9 Апреля, 5, 7,
ул. Фрунзе, 17а (ЦТП, ВНС).
C 10.00 до 17.00 –
ул. З. Космодемьянской, 20, 22, 23, 29,
ул. Типографская, 8-12, 18, 20,
ул. Ольховая, 1-9.
С 10.00 до 14.00 –
пр-т Советский, 2а, 4в, 6а, 8, 12,
пл. Победы, 4.