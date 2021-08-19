В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 19 августа нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 19 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

пр-т Московский, 188, 196, 196а,

пр-т Советский, 82,

ул. Марш. Борзова, 93а-в, 95 (д/с № 122), 97, 99, 103, 103а,б, 105а,

Каштановая аллея, 145а,147 (школа № 50), 157,

ул. Олимпийская, 10-16, 20-24,

ул. Калужская, 24а,

ул. Комсомольская, 101, 102, 103,

ул. Красная, 89, 91, 104-130, 107,

ул. Мл. лейт. Родителева 25, 29, 31.

До 20 часов электричество отключено на:

ул. Офицерская, 6,

пр-т Мира, 92, 94.

Холодное водоснабжение приостановлено:

С 10.00 до 15.00 –

ул. Зеленая, 82 (ЦТП, ВНС),

ул. Балтийская, 26-32,

ул. Добролюбова 48.

C 09.00 до 17.00 –

ул. 9 Апреля, 5, 7,

ул. Фрунзе, 17а (ЦТП, ВНС).

C 10.00 до 17.00 –

ул. З. Космодемьянской, 20, 22, 23, 29,

ул. Типографская, 8-12, 18, 20,

ул. Ольховая, 1-9.

С 10.00 до 14.00 –

пр-т Советский, 2а, 4в, 6а, 8, 12,

пл. Победы, 4.