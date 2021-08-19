Зеленоградск вошел в десятку самых дорогих направлений отдыха в бархатный сезон

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где самый дорогой отдых в бархатный сезон в России.
В тройку самых популярных направлений вошли карельский город Пряжа, Валдай в Новгородской области, а также Эльбрус.
Оставшиеся дорогие направления - Осташков, Истра, Узнезя, Ялта, Красная Поляна, Зеленоградск и Москва.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в бархатный сезон от 2 до 7 ночей и тратят на проживание от 2,7 до 9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Москве, дороже - в Пряже.
Десять дорогих направлений отдыха в бархатный сезон:
Пряжа - 9 000 / 7 ночей,
Валдай - 8 000 / 7 ночей,
Эльбрус - 7257 / 7 ночей,
Осташков - 5515 / 6,5 ночи,
Истра - 4700 / 2,5 ночи,
Узнезя - 4 000 / 6 ночей,
Ялта - 3515 / 9 ночей,
Красная Поляна - 3040 / 3 ночи,
Зеленоградск - 2995 / 7 ночей,
Москва - 2860 / 2,5 ночи.