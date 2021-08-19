Зеленоградск вошел в десятку самых дорогих направлений отдыха в бархатный сезон

. Фото: Александр Подгорчук

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где самый дорогой отдых в бархатный сезон в России.

В тройку самых популярных направлений вошли карельский город Пряжа, Валдай в Новгородской области, а также Эльбрус.

Оставшиеся дорогие направления - Осташков, Истра, Узнезя, Ялта, Красная Поляна, Зеленоградск и Москва.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в бархатный сезон от 2 до 7 ночей и тратят на проживание от 2,7 до 9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Москве, дороже - в Пряже.

Десять дорогих направлений отдыха в бархатный сезон:

Пряжа - 9 000 / 7 ночей,

Валдай - 8 000 / 7 ночей,

Эльбрус - 7257 / 7 ночей,

Осташков - 5515 / 6,5 ночи,

Истра - 4700 / 2,5 ночи,

Узнезя - 4 000 / 6 ночей,

Ялта - 3515 / 9 ночей,

Красная Поляна - 3040 / 3 ночи,

Зеленоградск - 2995 / 7 ночей,

Москва - 2860 / 2,5 ночи.