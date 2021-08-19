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Общество19 августа 2021 11:37

На областных дорогах установят автономные системы освещения

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области на региональных дорогах у пешеходных переходов в этом году запланирован монтаж двадцати систем автономного освещения. Они функционируют от солнечных батарей и позволяют автомобилистам с большого расстояния идентифицировать пешеходный переход и заблаговременно выбрать безопасный режим движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития инфраструктуры.

Также будут установлены светодиодные мигающие светофоры с автоматической регулировкой яркости и более двух тысяч сигнальных столбиков для указания направления движения.

С начала года на придорожных деревьях появилось больше половины от запланированных двадцати тысяч металлических планок безопасности со световозвращающей поверхностью. Также продолжается установка дорожных знаков, уже смонтировано около пятисот штук, на очереди – еще свыше двух с половиной тысяч.