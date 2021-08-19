Под Калининградом грузовой поезд сбил мужчину на путях

Под Калининградом грузовой поезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Инцидент произошел 16 августа на 11-м километре перегона Лесное - Новое - Шиповка. 47-летний местный житель переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и на звуковой сигнал.

Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось. Пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными травмами.