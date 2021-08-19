В Центральном парке фестиваль «Короче» покажет бесплатно фильмы Владимира Меньшова

Показы в парке - традиция фестиваля. Фото 2019 года. Фото: Александр КАТЕРУША

В Центральном парке Калининграда пройдут мероприятия фестиваля «Короче» - бесплатные кинопоказы. Как сообщает пресс-служба фестиваля, зрители смогут посмотреть фильмы Владимира Меньшова.

Расписание показов в парке:

20 августа (пятница)

20.30 – показ короткометражного фильма «Счастливый Кукушкин» (автор сценария и главная роль – Владимир Меньшов).

21.00 – показ фильма «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов.

21 августа (суббота)

20.30 – показ фильма «Лед-2», реж. Жора Крыжовников.

22 августа (воскресенье)

20.00 – торжественная церемония закрытия в Центральном парке.

21.00 – Калининградский симфонический оркестр.

21.30 – показ фильмов-победителей IX Российского фестиваля короткометражного кино «Короче».

Все мероприятия фестиваля будут проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора. Вход на показы в летнем кинотеатре в Центральном парке будет осуществлен при предъявлении ПЦР-теста (срок действия 72 часа) / сертификата о вакцинации (бумажная версия, QR-код, электронный документ).

Внимание! На все показы в кинотеатре «Заря» и в летнем кинотеатре в Центральном парке необходимо зарегистрироваться через сайт фестиваля. Регистрация открывается за сутки до показов.