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Общество19 августа 2021 12:27

В Славском районе полицейские задержали браконьера с тушей лося

По данному факту проводится проверка
Виктор Сергеев
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В Славском районе полицейские задержали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В посёлке Причалы полицейские остановили Jeep Cherokee. Внутри правоохранители обнаружили тушу убитого и разделанного лося. У водителя не было разрешения на охоту.

Следственно-оперативная группа также обнаружила и изъяла ружья – нарезной карабин Blaser R8 калибра 5,56 мм и Browning калибра 7,62 мм.

За рулём машины находился ранее судимый за хулиганство 45-летний житель Советска. По факту незаконной охоты проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, заявили в пресс-службе полиции.